Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η σύσκεψη του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στο νησί για την αποτίμηση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Μετά τη σύσκεψη, το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές, μεταξύ των οποίων ο Μυλοπόταμος, η Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να έχει εικόνα από το πεδίο και να ενημερωθεί για τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις του κάμπου έχουν καλυφθεί από νερά και λάσπη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες. Μεγάλο είναι το πλήγμα στην παραγωγή πατάτας, αλλά και στα υπόλοιπα κηπευτικά, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί και τμήματα της αγροτικής οδοποιίας.