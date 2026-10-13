Ο Γιάννης Λαυρεντάκης επιστρέφει στον πάγκο του Κόρφου Ελούντας αντικαθιστώντας τον Ιορδάνη Τσιρκινη όπως έγινε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η ομάδα της Ελούντας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Λαυρεντάκη!

Έναν παλιό γνώριμο, που γνωρίζει καλά την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές της, και που αυτή τη στιγμή αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για τη συνέχεια. Με γνώση, διάθεση και νέες ιδέες, έρχεται να δώσει άλλο αέρα στην ομάδα, να ανεβάσει την ψυχολογία και να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της.

Γιάννη, καλώς ήρθες ξανά στην οικογένεια της Ελούντας! Καλή αρχή με υγεία και πολλές επιτυχίες!