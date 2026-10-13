Το επιτυχημένο φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από το περιοδικό «Γαστρονόμος» και την εφημερίδα «Η Καθημερινή» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων κυκλοφορίας του περιοδικού, συγκέντρωσε πλήθος επισκεπτών σε ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις, αρώματα και πολιτιστικές δράσεις. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει υπαίθριες κουζίνες από κορυφαία εστιατόρια, δημιουργίες σεφ, γευσιγνωσίες, ομιλίες και μουσικές εκδηλώσεις.

Η Κρήτη ξεχώρισε προσφέροντας παραδοσιακά εδέσματα και εκλεκτά τοπικά προϊόντα, όπως ο κρητικός ντάκος, τα καλιτσούνια και η γραβιέρα, αναδεικνύοντας τις διατροφικές παραδόσεις που συνθέτουν τον μοναδικό χαρακτήρα της κρητικής κουζίνας. Η γιορτή κορυφώθηκε με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, όπου ο κρητικός λυράρης Βασίλης Σκουλάς και ο Γιακουμής Γαβράς ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης, ο Νικόλαος Αλεξάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, και η Μαρίνα Τσαπαρίδη, Στέλεχος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκη, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Φεστιβάλ αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία προβολής της αυθεντικής κρητικής γαστρονομίας και της πλούσιας διατροφικής μας παράδοσης. Η ανάδειξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026 αποτελεί τιμή και ευθύνη. Μέσα από τη συνεργασία και την εξωστρέφεια, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τον γαστρονομικό μας πλούτο, στηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και συνδέοντας την κρητική διατροφή με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας».