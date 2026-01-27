ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ
ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗ
Στην αίθουσα του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ πρακτικά μαθήματα «ντεκουπάζ», μιας διακοσμητικής τέχνης η οποία περιλαμβάνει την επικόλληση κομμένων εικόνων, χαρτιών ή υφασμάτων σε διάφορες επιφάνειες (ξύλο, γυαλί, μέταλλοκ.λ.), τις παρακάτω ημερομηνίες:
- Σάββατο 31/1/26 ώρα 18:30μμ.,
- Σάββατο 7/2/26 ώρα 18:30μμ.,
- Σάββατο 14/2/26 ώρα 18:30μμ.
Τα μαθήματα θα συντονίσει η κ. Γεωργία Kουργιαντάκη.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες
π. Βασίλειος Δαραμούσκας τηλ:6986950637
Παρακαλείσθε και προσκαλείσθε όπως προσέλθετε.
Εκ της Ενορίας