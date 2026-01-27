ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗ

Στην αίθουσα του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ πρακτικά μαθήματα «ντεκουπάζ», μιας διακοσμητικής τέχνης η οποία περιλαμβάνει την επικόλληση κομμένων εικόνων, χαρτιών ή υφασμάτων σε διάφορες επιφάνειες (ξύλο, γυαλί, μέταλλοκ.λ.), τις παρακάτω ημερομηνίες:

Σάββατο 31/1/26 ώρα 18:30μμ.,

ώρα 18:30μμ., Σάββατο 7/2/26 ώρα 18:30μμ.,

ώρα 18:30μμ., Σάββατο 14/2/26 ώρα 18:30μμ.

Τα μαθήματα θα συντονίσει η κ. Γεωργία Kουργιαντάκη.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

π. Βασίλειος Δαραμούσκας τηλ:6986950637

Παρακαλείσθε και προσκαλείσθε όπως προσέλθετε.

Εκ της Ενορίας