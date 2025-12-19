Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε το σχολικό ημερολόγιο που δημιουργήθηκε από τη σχολική μας κοινότητα, μέσα από μια ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία, με στόχο την ανάδειξη της περιοχής μας και την ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών σε συλλογικές δράσεις.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με τη σημαντική συμβολή μαθητών, οι οποίοι προσέφεραν φωτογραφικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή μας. Ειδική αναφορά αξίζει στη μαθήτρια του σχολείου μας Κουρίνου Μαριλένα που παρείχε πλούσιο και αξιόλογο φωτογραφικό υλικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. Οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν αξιολογήθηκαν από επιτροπή και επιλέχθηκαν με κριτήριο την αισθητική τους, τη σύνδεσή τους με τον τόπο μας και την αντιπροσωπευτικότητά τους. Στη συνέχεια, οργανώθηκαν και κατανεμήθηκαν στους μήνες του έτους, δημιουργώντας ένα ημερολόγιο που συνδυάζει καλλιτεχνική προσέγγιση, τοπικό χαρακτήρα και σχολική δημιουργία. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε στην πράξη τη δύναμη της συνεργασίας και απέδειξε ότι όταν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώνονται με κοινό όραμα, μπορούν να προκύψουν ουσιαστικά και όμορφα αποτελέσματα. Το σχολείο, πέρα από χώρος μάθησης, λειτουργεί και ως κύτταρο πολιτισμού, δημιουργίας και κοινωνικής σύνδεσης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου, στην κυρία Πεδιαδίτη Πόπη και στην κυρία Σαρρή Κατερίνα για τη στήριξη και τον συντονισμό της δράσης, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη διαρκή υποστήριξή του, καθώς και σε όλους τους μαθητές που συνέβαλαν με φωτογραφικό υλικό και ιδέες. Η συμβολή όλων υπήρξε καθοριστική για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Το σχολικό ημερολόγιο αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και αντικατοπτρίζει το πνεύμα συνεργασίας που θέλουμε να χαρακτηρίζει τη σχολική μας κοινότητα.

Για το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου

Πρόεδρος: Τερζάκης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος: Τσαγκαράκης Μάνος

Τα σχολικά ημερολόγια είναι διαθέσιμα στον χώρο του σχολείου και μπορούν να τα προμηθευτούν όσοι ενδιαφέρονται.