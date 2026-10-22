Τα παιδιά μας στο εξωτερικό προοδεύουν. Η δισκογραφική εταιρία Columbia Records προήγαγε το Μάνο Ξανθογεώργη (του Γιάννη και της Χρυσούλας) στη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου, με αρμοδιότητα τον δημιουργικό και τον ψηφιακό τομέα.

Ο Μάνος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ψηφιακό, ενώ παράλληλα θα ηγείται μιας νεοσύστατης δημιουργικής ομάδας. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την επίβλεψη της δημιουργικής και καλλιτεχνικής διεύθυνσης, του περιεχομένου μικρού και μεγάλου μήκους, της ανάπτυξης κοινού, του viral μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Columbia ήταν πάντα το σπίτι καλλιτεχνών που διαμορφώνουν τον πολιτισμό. Η δουλειά μας είναι να διαμορφώνουμε τις συνθήκες που τους επιτρέπουν να εκφράζονται ελεύθερα και να δημιουργούν το πιο τολμηρό τους έργο, χωρίς φόβο», μας λέγει Μάνος και συμπληρώνει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ολόκληρη την οικογένεια της ColumbiaRecords και στην ομάδα Digital&Content. Είναι πραγματικά όνειρο να εργάζομαι για τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως ο Harry Styles».Ο Μάνος έχει εργαστεί σε καμπάνιες για τους Tyler, The Creator, Adele, Rosalia, Addison Rae, Lil Nas X, Beyoncé και Harry Styles.

ΛΕΩΝ.Κ.