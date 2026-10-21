Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει δια ζώσης η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, επί της οδού Μονής Καρδιωτίσσης 56.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία οκτώ Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος 136 MW, στους Δήμους Ιεράπετρας και Σητείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Η Επιτροπή καλείται να εκφράσει την άποψή της επί της περιβαλλοντικής μελέτης, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης.