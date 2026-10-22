Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο πραγματοποίησε ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Άσσου κ. Τιμόθεος, Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνοδευόμενος από τον συνταξ. Εφημέριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας πρωτ. Εμμανουήλ Ρεμουντάκη και τον Διάκονο π. Γαβριήλ.

Ο Θεοφιλ. κ. Τιμόθεος, ελληνομαθής, σπουδαίος λάτρης της ελληνικής ορθόδοξης παράδοσης και του χριστιανικού πολιτισμού μας, ενημέρωσε τον Σεβ. κ. Κύριλλο διεξοδικά για το σπουδαίο ιεραποστολικό έργο που επιτελείται με τη χάρη του Θεού στις χώρες δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεξικού (Μεξικό, Παναμάς, Βενεζουέλα, Κολομβία, Κούβα, Κανάρια Νησιά, Αϊτή, Έλ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Νικαράγουα κ.α.) και ιδιαιτέρως την κατάσταση που επικρατεί μετά και τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς. Επίσης, σημείωσε ότι ήρθε στην Κρήτη για να ευχαριστήσει για άλλη μία φορά και να συναντήσει εκ του σύνεγγυς τον π. Εμμανουήλ Ρεμουντάκη, συνταξιούχο σήμερα Κληρικό που διαμένει στους Αρμένους Σητείας και συνεχίζει να ιερουργεί, και να εκφράσει την άπειρη αγάπη και ευγνωμοσύνη του, γιατί εκείνος τον κατήχησε και τον βάπτισε ορθόδοξο χριστιανό, όπως και εκατοντάδες άλλους νοτιοαμερικανούς, κατά την ιεραποστολική του παραμονή στις παραπάνω χώρες, όπου επιτέλεσε τεράστια ιεραποστολικό και κατηχητικό έργο.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχαρίστησε τον Θεοφιλ. για την επίσκεψη και του ευχήθηκε ο Κύριος να τον ενδυναμώνει στον καθημερινό του αγώνα και να του χαρίζει υγιεία και κακροημέρευση για να συνεχίζει με το πάντοτε ρωμαλέο φρόνημα, την ακατάσχετη δύναμη και τον ενθουσιασμό που τον διακρίνουν το αναγνωρισμένο ιεραποστολικό, κατηχητικό και φιλανθρωπικό έργο του, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού.