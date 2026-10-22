Από την ενορία μας ανακοινώνεται ότι για μια ακόμη φορά, κατά την περίοδο της Σαρακοστής των Χριστουγέννων (15 Νοεμβρίου έως τις 25 Δεκεμβρίου 2026) θα τελεσθεί Ιερό Σαρανταλείτουργο.

Η περίοδος αυτή για την εκκλησία μας, είναι μια περίοδος ψυχοσωματικής προετοιμασίας για τον εορτασμό των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου. Είναι μια ευκαιρία για βίωση της μυστηριακής και λατρευτικής ζωής της εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία είναι έργο του λαού του Θεού και μας μαθαίνει να συγχωρούμε, να αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό και με όλους τους ανθρώπους.

Η μνημόνευση των ζώντων και κεκοιμημένων αδελφών μας θεσμοθετήθηκε από τους αγίους Αποστόλους και επιτελείται αδιάλειπτα μέσα στους αιώνες.

Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε ενεργά, προσκομίζοντας τα ονόματα των προσφιλών σας προσώπων «ζώντων και κεκοιμημένων» για να μνημονεύονται καθημερινά στην Αγία Πρόθεση.

Σας ενημερώνουμε ότι οι τυχόν οικονομικές προσφορές και ενισχύσεις που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια του Σαρανταλείτουργου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τη συνέχιση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού μας.

«Εκείνος που προσφέρει στο σπίτι του Θεού, λαμβάνει πολλαπλάσια την ευλογία Του.»

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και

της Ερανικής Επιτροπής του Ι.Κ.Ν. Αγίας Φωτεινής