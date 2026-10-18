Ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία και τους διαχρονικούς δεσμούς της Ηπείρου με την Κρήτη διοργανώνουν, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η Άρτα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτιστικής εκδήλωσης στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, με παραδοσιακές γεύσεις, χορούς, ζωντανή μουσική και προβολές για την ιστορία και τα αξιοθέατα της περιοχής.

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Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας