Επτά περιοχές της Κρήτης που μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες σε όσους ταξιδεύουν μόνοι τους παρουσιάζει το HolidayChec, γερμανόφωνη πλατφόρμα ταξιδιωτικών αξιολογήσεων και κρατήσεων. Ανάμεσα σε αυτές, η Κριτσά και η Σητεία.

Για την Κριτσά αναφέρει:

«Η Κριτσά είναι γνωστή για την υφαντική και την κεντητική της παράδοση. Το χωριό συνδυάζει πολιτισμό, φύση και καθημερινή ζωή, με τα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος να είναι προσβάσιμα με τα πόδια. Κοντά στο χωριό βρίσκεται η Παναγία Κερά, με σημαντικές βυζαντινές τοιχογραφίες, ενώ περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά βρίσκεται η αρχαία Λατώ, που παρουσιάζεται ως μία από τις καλύτερα διατηρημένες πόλεις της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου στην Κρήτη. Για όσους επιλέγουν δραστηριότητες στη φύση, υπάρχει το φαράγγι της Κριτσάς, το οποίο σε ορισμένα σημεία απαιτεί σκαρφάλωμα σε βράχους».

Για τη Σητεία αναφέρει:

«Στην ευρύτερη περιοχή εκτείνεται το Γεωπάρκο Σητείας της UNESCO, με σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές, ενώ κοντά βρίσκονται η Μονή Τοπλού, η παραλία με τους φοίνικες στο Βάι και το Φαράγγι των Νεκρών κοντά στη Ζάκρο, που καταλήγει στην Κάτω Ζάκρο και στα ερείπια του μινωικού ανακτόρου».

ΛΕΩΝ.Κ.