Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.