Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων, σωματείων και συλλόγων της περιοχής, με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον του Νοσοκομείου μας.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια πρώτη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και συντονισμού, αναδεικνύοντας την ανάγκη για κοινή προσπάθεια και ουσιαστική συνεργασία.

Ο Σύλλογός μας επιθυμεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο προς την κοινωνία της Σητείας, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή και την έμπρακτη συμπαράσταση των φορέων, των σωματείων, των συλλόγων και των πολιτών της περιοχής.

Το Νοσοκομείο Σητείας, ιδιαίτερα λόγω της γεωγραφικής θέσης και της απομάκρυνσης της περιοχής μας από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, αποτελεί ζωτικής σημασίας δομή για τον τόπο μας.

Η στήριξή του δεν μπορεί να περιορίζεται σε λόγια ή να αποτελεί υπόθεση λίγων. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, συνέπεια και παρουσία.

Ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, επισημάνθηκε η σημασία της παρουσίας της τοπικής κοινωνίας στο Νοσοκομείο, ώστε να αναδειχθεί η κοινή μέριμνα για το μέλλον του.

Ο Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Σητείας παραμένει ανοιχτός στη συνεργασία με κάθε φορέα και πολίτη που επιθυμεί να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια.