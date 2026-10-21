Έχοντας περάσει ήδη διόμιση χρόνια που έχετε αναλάβει ως δημοτική παράταξη τη διαχείρηση του δημοτικού διαμερίσματος Νεάπολης και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για να λάβουμε απαντήσεις στα καίρια θέματα του τόπου, από τη Δημοτική αρχή τηρείται σιγήν ιχθύος!

Ως τοπικοί σύμβουλοι που στηρίξατε τη δημοτική παράταξη,αφού δεν υπάρχει απάντηση απ αυτήν, καλείστε να απαντήσετε εσείς, τόσο στην κοινωνία της Νεάπολης όσο και σ εμένα προσωπικά ως αντιπολίτευση για τα παρακάτω θέματα που απασχολούν τον τόπο μας.

1.ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δυόμιση χρόνια περιμένουμε χωρίς αποτέλεσμα να υλοποιηθούν τα έργα που είχαν προγραμματιστεί από το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο. Γνωρίζετε πότε και αν θα ξεκινήσουν; Γιατί αργούν και αν δεν γίνουν, το κονδύλι που αφορούσε τη Νεάπολη που πήγε;

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Το πολύπαθο κτίριο είναι κλειστό εδώ και 5 χρόνια. Ο εργολάβος έχει υλοποιήσει τις εργασίες της μελέτης στο 90%. Εσείς πότε θα κάνετε τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν τα παιδιά μας στο σχολείο;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η προσπάθεια ίδρυσης του τμήματος του Πανεπιστημίου στη Νεάπολη η οποία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του κ. Κοκκίνη, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πέτρας κ.κ. Γερασίμου και του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου, δυστυχώς φαίνεται ότι με σας έμεινε μόνο στο φαίνεσθαι! Το ενδιαφέρον σας εξαντλήθηκε μόνο στη φωτοφράφιση. Αλήθεια τι ενέργειες έχουν γίνει από τότε;

ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

Ποιές οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ή που πρόκειται να γίνουν για να ξεπεραστεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τα παρέκκλιση οικόπεδα. Πότε θα ξεκινήσουν οι διανοίξεις δρόμων στην 3η ζώνη του σχεδίου πόλεως όπως είχατε υποσχέθει;

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Είχαμε παραδώσει στο δήμο τις οικονομικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών ακινήτων πλησίον της Μονής Φραρού (είχε παραχωρηθεί και ακίνητο ως δωρεά) ώστε να προχωρούσε στην ανάδειξή της. Ομοίως είχαμε προχωρήσει στην πρόταση για αγορά οικοπέδου στην οδό Δρήρου ώστε να αποσυμφορηθεί η είσοδος του 1ου δημοτικού σχολείου Νεάπολης, για την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όλα μένουν στα χαρτιά!

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ

Η Μητρόπολή μας, είχε προχωρήσει σε μελέτη για την κατασκευή σκέπαστρου στο Στάδιο. Πού βρίσκεται η μελέτη αυτή και τι ενέργειες έχουν γίνει για να υλοποιηθεί;

ΦΥΛΑΚΕΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ποιές ενέργειες έχουν γίνει και ποιά η πίεση που έχει ασκηθεί στην κεντρική εξουσία ώστε να προχωρήσουν τα τόσο σημαντικά έργα στην περιοχή τα οποία τελικά έχουν βαλτώσει;

Από τις προεκλογικές εξαγγελίες σας, για τη Νεάπολη, τι έχετε υλοποιήσει μέχρι σήμερα; Κι αν δεν έχετε υλοποιήσει κάτι ακόμα, σε τι στάδιο βρίσκονται όσα είχατε εξαγγείλει για την πόλη μας;

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τ.Σ.ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

Από τις αποφάσεις που έχουν παρθεί ομόφωνα στα τοπικά συμβούλια τα δυόμιση τελευταία χρόνια, ποιές εχουν συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, ποιές έχουν υλοποιηθεί, ποιές είναι σε εκκρεμότητα;

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα.

Με εκτίμηση και διάθεση συνεργασίας για το καλό του τόπου μας.

Τοπικός Σύμβουλος Νεάπολης

ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ