Σε νέα φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης εισέρχεται το πεντάστερο Robinson Club Ierapetra συμφερόντων του ομίλου TUI, μετά την έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Λάμπρου Καραγεώργου στο OT.gr η νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων, ενώ επικαιροποιεί τη δυναμικότητα της ξενοδοχειακής μονάδας στις 780 κλίνες. Παράλληλα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία Στέλλα Πόλαρις Κρέτα κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 16,2% στην οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, περιορίζοντας αισθητά τις ζημιές της.

Η σχετική απόφαση, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026, τροποποιεί την αρχική περιβαλλοντική έγκριση του 2018 και παρατείνει την ισχύ της έως τις 22 Οκτωβρίου 2033. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στην προσαρμογή των υποδομών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις απαιτήσεις λειτουργίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η ξενοδοχειακή μονάδα και οι παρεμβάσεις

Το Robinson Club Ierapetra βρίσκεται στη θέση Άγιοι Τεσσαράκοντα του Δήμου Ιεράπετρας, σε έκταση περίπου 111 στρεμμάτων, με πρόσβαση από την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας–Σητείας.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη περιβαλλοντική αδειοδότηση, η δυναμικότητα περιορίζεται από τις αρχικά προβλεπόμενες 800 στις 780 κλίνες, καθώς δεν κατασκευάστηκε ένα από τα κτίρια που περιλαμβάνονταν στον προηγούμενο σχεδιασμό. Η απόφαση περιγράφει συγκρότημα 321 δωματίων, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αναφέρουν 330 δωμάτια.

Η ξενοδοχειακή ανάπτυξη περιλαμβάνει ισόγεια και διώροφα συγκροτήματα δωματίων, κοινόχρηστους χώρους, εγκαταστάσεις εστίασης, πισίνες και υποδομές άθλησης και αναψυχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έγκριση κατασκευής και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού, με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης και δυναμικότητα παραγωγής έως 500 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως.

Η παρέμβαση συνδέεται με την αδυναμία πλήρους κάλυψης των υδρευτικών αναγκών από το δημοτικό δίκτυο της Ιεράπετρας. Παράλληλα, προβλέπεται αξιοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων, υπό τους απαιτούμενους όρους αδειοδότησης.

Στις αλλαγές περιλαμβάνονται ακόμη η εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού γεωθερμίας, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αντί υγραερίου στην κουζίνα, η επέκταση των εκτάσεων άρδευσης με επεξεργασμένα λύματα και η αναδιαμόρφωση των κολυμβητικών δεξαμενών.

Ειδικές προβλέψεις αφορούν την επεξεργασία της ιλύος του βιολογικού καθαρισμού και τη διάθεσή της στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου, μετά την απαιτούμενη σταθεροποίηση και ξήρανση.

Αύξηση εσόδων και περιορισμός ζημιών

Την ίδια στιγμή, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα οικονομικά μεγέθη της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα, η οποία εκμεταλλεύεται το Robinson Club Ierapetra και εντάσσεται στον όμιλο TUI.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της χρήσης 1 Οκτωβρίου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε 17,06 εκατ. ευρώ, έναντι 14,69 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 16,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα EBITDA αυξήθηκαν στα 3,86 εκατ. ευρώ, από 2,34 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 65%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 914.000 ευρώ, έναντι ζημιών 565.000 ευρώ προηγουμένως.

Ωστόσο, η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,26 εκατ. ευρώ, από 3,48 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,34 εκατ. ευρώ, έναντι 3,49 εκατ. ευρώ.

Δανεισμός 46,2 εκατ. ευρώ

Σημαντική παράμετρος της οικονομικής εικόνας παραμένει ο δανεισμός, ο οποίος μειώθηκε στα 46,24 εκατ. ευρώ, από 50,46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 2,55 εκατ. ευρώ, έναντι 2,34 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εξαιρουμένων των δανειακών, περιορίστηκαν στα 7,06 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι οι συνεργασίες με τις εταιρείες του ομίλου TUI μπορούν να στηρίξουν την πληρότητα, επισημαίνοντας πάντως τους κινδύνους από το ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέλλα Πόλαρις Κρέτα είναι ο Μιχαήλ Πεδιαδιτάκης, αντιπρόεδρος ο Thomas Linder και μέλος ο Thorsten Wolke.