Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της Ηπείρου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Στης Άρτας τα μονοπάτια», που διοργάνωσαν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ηπειρώτικη παράδοση μέσα από παραδοσιακές πίτες, αναπαράσταση του ψησίματος σε γάστρα, μουσική, χορούς και οπτικοακουστικές προβολές με εικόνες από την Άρτα και τα Τζουμέρκα.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου Γιώργος Στάμος, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αγίου Νικολάου Γεωργία Πολυχρονάκη, η αντιδήμαρχος του Δήμου Αρταίων Μαίρη Λυγούρα και η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Διοίκησης Ανδριάννα Μερκοβίτη, ενώ μέσω βίντεο απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας.

Η κ. Λυγούρα παρουσίασε επίσης μια ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή στην πορεία της Άρτας, αναδεικνύοντας τα μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Κοινός τόπος των χαιρετισμών ήταν οι ισχυροί ιστορικοί δεσμοί Κρήτης και Ηπείρου, αλλά και η προοπτική στενότερης πολιτιστικής και τουριστικής συνεργασίας.

Το διήμερο ολοκληρώνεται την Κυριακή, στις 11 το πρωί, με την επίσημη ονοματοδοσία της «Οδού Τζουμέρκων», μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου που υλοποιείται έπειτα από 14 χρόνια προσπαθειών.