Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ηράκλειο, αύριο Πέμπτη 22 και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

18:00 Συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου.

19:00 Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, της γενικής γραμματέως Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνας Οικονόμου, του διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ, Νίκου Σέργη και στελεχών της αρμόδιας Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

10:45 Ομιλία του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Θανάση Κοντογεώργη, στο Creta WATER Forum 2026, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου.