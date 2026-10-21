Τρεις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τον Κουτσουρά εντάσσονται στο δυναμικό της Αναγέννησης, ενισχύοντας την ομάδα ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Πρόκειται για τον Μάνο Καμενάκη, γεννημένο το 2004, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός, τον Βαλάντη Τζεβελεκάκη, γεννημένο το 2008, που αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, και τον Στέφανο Προϊστάκη, γεννημένο το 1997, ο οποίος αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές αγωνίζονταν στην ομάδα του Κουτσουρά, η οποία δεν θα συμμετάσχει στο φετινό πρωτάθλημα, και πλέον θα φορούν τη φανέλα της Αναγέννησης.

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα καλωσόρισε τους τρεις παίκτες στην ποδοσφαιρική της οικογένεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για παιδιά του τόπου, που έρχονται να ενισχύσουν τόσο την ομάδα όσο και την τοπική ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η Αναγέννηση τούς ευχήθηκε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματά της.