Σε πανεκπαιδευτική απεργία σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 καλεί η ΕΛΜΕ Λασιθίου, διεκδικώντας την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ, η οποία έχει προκηρύξει στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Με κεντρικό σύνθημα «Η εκπαίδευση στους δρόμους!», οι εκπαιδευτικοί ζητούν δημόσια, δωρεάν και ποιοτική παιδεία για όλα τα παιδιά, επαρκή χρηματοδότηση και σύγχρονες σχολικές υποδομές, μόνιμους διορισμούς και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Παράλληλα, διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διασφάλιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Στο πλαίσιο της απεργίας, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί σε τρεις πόλεις του Λασιθίου:

Άγιος Νικόλαος: Έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας.

Έξω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Ιεράπετρα: Στην κεντρική πλατεία.

Στην κεντρική πλατεία. Σητεία: Στην κεντρική πλατεία.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, η ΕΛΜΕ Λασιθίου έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί και η ΟΛΜΕ από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Μεραμβέλλου-Οροπεδίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεραμβέλλου – Οροπεδίου καλεί όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργία που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε. την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, καθώς και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Βγαίνουμε στον δρόμο για το δημόσιο σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας και για την αξιοπρέπεια που δικαιούμαστε ως εκπαιδευτικοί!

Η καθημερινότητα στα σχολεία γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια, η υποστελέχωση, τα πολυπληθή τμήματα, οι ελλείψεις σε υποδομές και οι αυξημένες απαιτήσεις υπονομεύουν το εκπαιδευτικό έργο και επιβαρύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την προσπάθεια να καλύπτονται οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των σχολείων με όλο και λιγότερους πόρους και περισσότερη προσωπική εξάντληση.

Απεργούμε και διεκδικούμε:

Αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερους όρους διαβίωσης , με ουσιαστικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών.

, με ουσιαστικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς και άμεση κάλυψη όλων των κενών , ώστε κάθε σχολείο να έχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

, ώστε κάθε σχολείο να έχει το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Ασφαλή και σύγχρονα σχολεία , με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των κτιρίων και κάλυψη όλων των αναγκαίων υποδομών.

, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, συντήρηση των κτιρίων και κάλυψη όλων των αναγκαίων υποδομών. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα , για ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες μάθησης για κάθε παιδί.

, για ουσιαστική παιδαγωγική υποστήριξη και καλύτερες συνθήκες μάθησης για κάθε παιδί. Προστασία των εργασιακών και παιδαγωγικών μας δικαιωμάτων , με σεβασμό στο εκπαιδευτικό έργο και στην επιστημονική και παιδαγωγική μας ελευθερία.

, με σεβασμό στο εκπαιδευτικό έργο και στην επιστημονική και παιδαγωγική μας ελευθερία. Κατάργηση της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης και του νέου πειθαρχικού πλαισίου, που εντείνουν την πίεση και περιορίζουν τη συλλογική δράση και τη συνδικαλιστική ελευθερία.

Η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας την ίδια ημέρα, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Καλεί τους εργαζόμενους να ενώσουν τη φωνή τους με εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, φοιτητές, μαθητές και γονείς, αλλά και με τους εργαζόμενους στην υγεία, προβάλλοντας αιτήματα για την ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στις διεκδικήσεις της περιλαμβάνονται, επίσης, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, η ουσιαστική προστασία από την ακρίβεια, η μονιμοποίηση συμβασιούχων και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου και η ΑΔΕΔΥ καλούν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, με κοινό αίτημα την ουσιαστική στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών και την προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων και μαθητών.