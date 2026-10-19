Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ιστορικής μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας ολοκληρώθηκε το πολιτιστικό διήμερο «Στης Άρτας τα Μονοπάτια» στον Άγιο Νικόλαο (17-18/10/2026).

Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων τις οποίες συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ηπειρωτών Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων υπήρξε η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας και τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της «Οδού Τζουμέρκων».

Η ονοματοδοσία αυτή αποτελεί την εκπλήρωση ενός οράματος που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2012 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ηπειρωτών και του προέδρου του κ. Γ. Στάμου. Δεκατέσσερα χρόνια μετά η προσπάθεια αυτή αποτυπώνει ανάγλυφα το πείσμα των Ηπειρωτών και τη βαθιά εκτίμηση της κρητικής κοινωνίας προς αυτούς.

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου «Ένας δρόμος δεν είναι μόνο μια διαδρομή – Συνδέει τόπους, ανθρώπους και μνήμες»

Στον εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέδειξε το βαθύτερο νόημα της τελετής σημειώνοντας ότι ένας δρόμος δεν αποτελεί απλώς μια γεωγραφική σύνδεση, αλλά ένα ζωντανό μέσο που ενώνει ιστορίες και συλλογικές μνήμες.

Ο κ. Μενεγάκης εξήρε την αγωνιστική παράδοση των Τζουμέρκων, υπενθυμίζοντας ότι εκεί υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821 (στη Μονή Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι) και υπογράμμισε ότι η αντοχή και η αγάπη των Ηπειρωτών για την ελευθερία είναι αξίες βαθιά γνώριμες και στους Κρητικούς. Αναφερόμενος στους κοινούς αγώνες των δύο τόπων έφερε ως παραδείγματα τον Ηπειρώτη Χατζημιχάλη Νταλιάνη που έπεσε ηρωικά στο Φραγκοκάστελλο το 1828, αλλά και τους Κρητικούς στρατιώτες και εθελοντές που πολέμησαν στο μέτωπο της Ηπείρου για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1912-1913.

«Κρήτη και Ήπειρος μοιράστηκαν αγώνες, θυσίες και αίμα για την ελευθερία. Αυτή η κοινή ιστορία αξίζει να παραμένει ζωντανή» τόνισε ο Δήμαρχος – υπογραμμίζοντας – ότι η θερμή παρουσία των Ηπειρωτών που ζουν και δημιουργούν στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί πλούτο για την τοπική κοινωνία. Ευχήθηκε η νέα οδός να αποτελέσει ένα αιώνιο γεφύρι φιλίας ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο, την Άρτα, την Κρήτη και την Ήπειρο.

Μεταδίδοντας την «Ψυχή» και την Ιστορία των Ηπειρωτών

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Λασιθίου ξεδίπλωσε την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή των Τζουμέρκων κάνοντας λόγο για μια «στράτα» που ξεκινά από την αρχαία κοιτίδα των Αθαμάνων και φτάνει στα λημέρια της κλεφτουριάς του Κατσαντώνη, του Καραϊσκάκη και του Γώγου Μπακόλα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θυσία του «Δεύτερου Ζαλόγγου» στη Μονή Σέλτσου, στα μαρτυρικά χωριά όπως ο Καταρράκτης που πυρπολήθηκαν από τους Γερμανούς, αλλά και στους μεγάλους των γραμμάτων, τον Κρυστάλλη, τον Ζαλοκώστα και τον Κοτζιούλα. Η ομιλία έκλεισε σε κλίμα συγκίνησης με την ανάγνωση ποιήματος για τον Παπαμήτρο, τον θρυλικό «άρχοντα των Τζουμέρκων».

Πολιτιστικό Απόθεμα και Τουριστική Προοπτική

Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αρταίων η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών – Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας κ. Μαίρη Λυγούρα μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου και εξέφρασε την επιθυμία η νέα αυτή οδός να αποτελεί αιώνιο σημείο μνήμης για τους Ηπειρώτες της Κρήτης. Η κ. Λυγούρα υπογράμμισε το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της Άρτας, σημειώνοντας ότι ο παραδοσιακός ηπειρώτικος χορός – αποτελεί πλέον εγγεγραμμένο στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – είναι μια ζωντανή έκφανση αυτού του πλούτου. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία ανάδειξης και προβολής της Άρτας ως σημαντικού πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού μέσα από τέτοιες γέφυρες συνεργασίας.

Ένας Κύκλος που Ενώνει το Μιραμπέλλο με τον Άραχθο

Οι εκδηλώσεις του διημέρου περιλάμβαναν πέρα από το τελετουργικό μέρος μια μοναδική πολιτιστική γιορτή στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, με παραδοσιακή πατινάδα, προβολές για τα ιστορικά γεφύρια της Άρτας και ένα αυθεντικό ηπειρώτικο γλέντι με Αρτινούς καλλιτέχνες.

Οι δύο Δήμοι επισφράγισαν τη βούλησή τους η συνάντηση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για έναν μόνιμο «κύκλο» στενότερων σχέσεων, κοινών τουριστικών πρωτοβουλιών και πολιτιστικών ανταλλαγών που θα κρατούν την κοινή ιστορική μνήμη ολοζώντανη στο πέρασμα των γενεών.

Στην τελετή ονοματοδοσίας παρευρέθηκαν επίσης η προϊσταμένη τους αυτοτελούς τμήματος Συντονισμού & Διοίκησης κ. Ανδριάνα Μερκοβίτη, η προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Κλεονίκη Καψάλη, αντιδήμαρχοι του Δήμου Αγίου Νικολάου, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου και συνδημότες.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των Αρτινών μουσικών και του χορευτικού συγκροτήματος του Συλλόγου Ηπειρωτών Λασιθίου κατά την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας της «Οδού Τζουμέρκων». Φορώντας τις παραδοσιακές τους φορεσιές οι χορευτές πλαισίωσαν με υπερηφάνεια τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας, ενώ οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες από την Άρτα (Κ. Κωσταγεώργος, Β. Γεραγόρης, Κ. Γεραγόρης, Γ. Νικόπουλος και Χ. Πανάγος) «έντυσαν» μουσικά τη στιγμή με τους ήχους του κλαρίνου και των ηπειρώτικων σκοπών.

Η συμμετοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής μετέφερε αυτούσια την ηπειρώτικη ψυχή στον Άγιο Νικόλαο, μετατρέποντας μια επίσημη τελετή σε μια ζωντανή, ιστορική γιορτή.