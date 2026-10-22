Η Σητεία θα φιλοξενήσει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 τη Συνδιάσκεψη του Περιφερειακού Κλιμακίου Κρήτης και Δωδεκανήσου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η.). Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 10:30 π.μ., στην Κεντρική Συνεδριακή Αίθουσα του ξενοδοχείου Sitia Beach City Resort & Spa, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Συνδέσμων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων από την Κρήτη, τη Δωδεκάνησο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Στη Συνδιάσκεψη θα συζητηθούν τα επαγγελματικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του επαγγέλματός τους και οι προοπτικές ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ.

Η συνάντηση αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, στην ανάδειξη κοινών προβλημάτων και προτεραιοτήτων και στη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Συνδέσμων και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη των επαγγελματιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Η Συνδιάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά, με ελεύθερη πρόσβαση, από το κανάλι του Σ.Ε.Η.Ν. Λασιθίου στο YouTube (youtube.com/@Σ.Ε.Η.ΝΛΑΣΙΘΙΟΥ). Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής και παρεμβάσεων μέσω Microsoft Teams, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης.

Την τοπική οργάνωση έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Νομού Λασιθίου (Σ.Ε.Η.Ν. Λασιθίου), με τη συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και τη συμμετοχή μέσω Teams, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Σ.Ε.Η.Ν. Λασιθίου ([email protected]) ή στην Π.Ο.Σ.Ε.Η. ([email protected]).