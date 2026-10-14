Tο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Γεωργίου Χ. Αλεξάκη πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χαρίλαου Αλεξάκη εξέδωσε το ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα :

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά τη θλιβερή αναγγελία του θανάτου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΑΛΕΞΑΚΗ

πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου, κ. Χαρίλαου Αλεξάκη.

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του εκλιπόντος και απευθύνει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του στον κ. Χαρίλαο Αλεξάκη και σε ολόκληρη την οικογένειά του, ευχόμενο δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι :

Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να επιδοθεί το παρόν στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό Τύπο.

Άγιος Nικόλαος 14-10-2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΝΑΥΣΙΚΑ

ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΟΣ

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΗΦΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ – ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ