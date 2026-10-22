Σε συνέχεια των επαφών της Περιφέρειας Κρήτης στο Παρίσι στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού IFTM TOP RESA και σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας φιλοξενήθηκαν στο νησί μας δημιουργοί περιεχομένου (content creators – influencers) από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου για την προβολή του προορισμού με αφορμή την επέκταση του πτητικού προγράμματος της Transavia France στην Κρήτη κατά στη διάρκεια του χειμώνα.

Ειδικότερα, η Transavia France θα συνδέει απευθείας το Παρίσι με το Ηράκλειο με έως και τέσσερις πτήσεις εβδομαδιαίως αρχής γενομένης από τέλη Οκτωβρίου 2026 και το ταξίδι εξοικείωσης είχε ως στόχο την προβολή της Κρήτης ως ιδανικού προορισμού για την χειμερινή περίοδο, ενώ σε επόμενο χρονικό διάστημα θα φιλοξενηθεί αντίστοιχο press trip αποτελούμενο από Γάλλους δημοσιογράφους. Την αποστολή συνόδευε στέλεχος της αεροπορικής εταιρείας και οι φιλοξενούμενοι ξεναγήθηκαν σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο μέχρι την Ελούντα, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, παραδοσιακά χωριά, επισκέφθηκαν χώρους λαϊκής τέχνης, ενώ συμμετείχαν σε γευσιγνωσίες ελαιόλαδου, μάθημα μαγειρικής, βόλτα με σκάφος κλπ.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Γ. Κώτσογλου, δήλωσε σχετικά:

«Κάθε ταξίδι εξοικείωσης που αναλαμβάνουμε ως Διεύθυνση Τουρισμού είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να φιλοξενήσουμε ανθρώπους, ηγέτες γνώμης, που με σιγουριά θα γίνουν πρεσβευτές της Κρήτης και θα επηρεάσουν με τη σειρά τους, τους συμπατριώτες τους. Τόσο η Ιορδανική τηλεόραση όσο και κάθε άλλο μέσο είναι πάντα ευπρόσδεκτα στη χώρα μας. Οι πτήσεις ωστόσο της Transavia, έως τέσσερις ανά εβδομάδα, μέσα στην χειμερινή περίοδο, αποτελούν μια πρώτη διαδρομή προς το 12μηνο τουρισμό, που θέλει πολλά βήματα ακόμα, ωστόσο είναι μια σημαντική αρχή. Η σαιζόν ολοκληρώνεται, εμείς συνεχίζουμε με τα επόμενα σημαντικά τμήματα τουριστικής προβολής μας, για την Κρήτη, Παντού!».