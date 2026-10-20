Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 20:00, στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού, το κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα Δικαστήρια θα φωταγωγηθεί ροζ.

Η φωταγώγηση πραγματοποιείται από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία/ Παράρτημα Χανίων, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να αναδείξει την καθοριστική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με τραγούδια η Παραδοσιακή Χορωδία Ενηλίκων του Μουσικοχορευτικού Ομίλου “Αροδαμός” υπό την διεύθυνση Τριανταφυλλιάς Μαζανάκη.

Παράλληλα, στους παρευρισκόμενους θα διανεμηθεί από τους διοργανωτές έντυπο ενημερωτικό υλικό για τον καρκίνο του μαστού, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα του εαυτού μας είναι προτεραιότητα και ότι η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια.

Είναι δικαίωμα και ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και σε όσους μας αγαπούν.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.