Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

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Τα παρακάτω θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη:

-Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2026

-Έγκριση υποβολής υποψηφιότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου για την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2027» και έγκριση του Προγράμματος Δράσεων 2027–2028

– Μετατροπή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) σε Μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου.

-Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε. του έργου: Δύο ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 132ΜV στις θέσεις «ΠΕΖΑ» (ισχύος 79,2 ΜV) και «ΚΕΦΑΛΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ» (ισχύος 52,8 ΜV) και συνοδών έργων οδοποιία, και χερσαίας ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου, με φορέα έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΠΕΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ &ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΙΚΑ ΘΕΣΗ ΚΑΚΟ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

– Πρόταση συμβιβασμού για απαλλοτριούμενο ακίνητο και πρότασης καθορισμού αποζημίωσης

– Επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Νεαπόλεως

– Ανάθεση εργασίας καθαριότητας κοιμητηρίων στην Δ.Ε Αγίου Νικολάου, στην Δ.Ε Νεάπολης και στην Δ.Ε Βραχασίου

-Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Δήμου Αγίου Νικολάου

-Σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατεπείγουσα μίσθωση μηχανημάτων για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ

– Εγγραφές & Επανεγγραφές και Διαγραφές Βρεφών & Νηπίων στους Βρεφ/κούς& Παιδικούς Δήμου Αγίου Νικολάου

– Επέκταση Δημοτικού φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην οδό Μάνου Χατζηδάκη

– Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου μπροστά από το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Αλέκου Σακελλάριου

-Αίτημα του ΤΟΕΒ Καλού Χωριού για παραχώρηση χρήσης πηγαδιού στη θέση «Κέντρο» Καλού Χωριού

-Τοποθέτηση σήμανσης στον οικισμό Παναγία Δημοτικής Κοινότητας Έξω Λακωνίων, στην οδό Γ. Παπανικολάου στην οδό Στρατηγού Κόρακα, στην οδό Μίνωος και οριζόντιας σήμανσης στην οδό Ερυθρού Σταυρού στον Άγιο Νικόλαο.

-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πρίγκιπα Γεωργίου στον Άγιο Νικόλαο

– Απομάκρυνση κυπαρισσιού από τον οικισμό Βουλισμένης, πεύκου από τον αύλειο χώρο του σχολείου οικισμού Χουμεριάκου.

-Τροποποίηση απόφασης ως προς την συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Περιουσιακών Στοιχείων.