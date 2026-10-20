Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε η πιλοτική δράση «Restaurant + Olive Oil», που υλοποίησε το Επιμελητήριο Λασιθίου, με τη συμμετοχή έξι εστιατορίων από διαφορετικές περιοχές του Νομού.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη ένας απλός αλλά ουσιαστικός τρόπος σύνδεσης της τοπικής παραγωγής με την εστίαση και τον τουρισμό: να αποκτήσει το Λασιθιώτικο ελαιόλαδο τη θέση που του αξίζει στο τραπέζι και ο επισκέπτης να έχει την ευκαιρία όχι απλώς να το καταναλώσει ως συστατικό του φαγητού, αλλά να το δει, να το δοκιμάσει, να γνωρίσει την προέλευσή του και, εφόσον το επιθυμεί, να το αγοράσει.

Σύμφωνα με τα δελτία αξιολόγησης των επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της δράσης εξυπηρετήθηκαν κατ’ εκτίμηση 2.850 τραπέζια, που αντιστοιχούν σε περίπου 8.600 πελάτες.

Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Στα πέντε από τα έξι εστιατόρια χαρακτηρίστηκε «πολύ μεγάλη», με τους επισκέπτες να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την προέλευση, τις ποικιλίες και τον τρόπο συνδυασμού του ελαιολάδου με το φαγητό.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πάνω από 100 πωλήσεις φιαλών, αριθμός που δεν αποτυπώνει το σύνολο των αγορών που προέκυψαν από τη δράση, καθώς σε ορισμένα εστιατόρια δεν πραγματοποιούνταν απευθείας πωλήσεις, ενώ σε άλλα οι πελάτες ζητούσαν πληροφορίες για τα σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ποιοτικά στοιχεία της αξιολόγησης. Η εμπειρία έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν το ελαιόλαδο δεν προσφέρεται απλώς, αλλά παρουσιάζεται στον πελάτη: όταν βλέπει τη φιάλη, γνωρίζει τι δοκιμάζει, έχει μπροστά του την κάρτα καλωσορίσματος και μπορεί να συνδέσει το προϊόν με τον τόπο και το φαγητό του.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία από τις επιχειρήσεις σχεδόν όλοι οι επισκέπτες κρατούσαν την κάρτα καλωσορίσματος ως αναμνηστικό, ενώ σε άλλη η δημιουργία ειδικού olive oil tasting corner με διαφορετικά ελαιόλαδα της περιοχής μετέτρεψε τη δοκιμή σε μια περισσότερο διαδραστική εμπειρία.

Σημαντικά ήταν και τα συμπεράσματα από την ανταπόκριση των ντόπιων πελατών. Καταγράφηκε η ανάγκη, η δράση να απευθύνεται ισότιμα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους κατοίκους του Λασιθίου, καθώς η γνωριμία και η ανάδειξη του τοπικού ελαιολάδου αφορά όλους. Όπου οι ντόπιοι συμμετείχαν στη γευστική δοκιμή, την αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά, ακόμη και ως ένδειξη σεβασμού προς τους παραγωγούς του τόπου.

Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα είναι ότι και τα έξι συμμετέχοντα εστιατόρια δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν ξανά.

Η πιλοτική εφαρμογή ανέδειξε παράλληλα τα σημεία που μπορούν να βελτιωθούν: καλύτερη προετοιμασία του προσωπικού, οι κάρτες καλωσορίσματος να είναι γραμμένες σε τρείς γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ενιαία και εύκολη δυνατότητα αγοράς, μεγαλύτερη προβολή της δράσης και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μέσω QR code που να παραπέμπει σε πηγές γνώσης για το ελαιόλαδο.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου εξετάζει πλέον τη διεύρυνση της δράσης, με περισσότερα εστιατόρια, οργανωμένες βραδιές γευσιγνωσίας, food pairing διαφορετικών ελαιολάδων με πιάτα της τοπικής κουζίνας και μεγαλύτερη έμφαση στη χαμηλή και μέση τουριστική περίοδο.

Το συμπέρασμα της πρώτης εφαρμογής είναι σαφές: όταν το ελαιόλαδο αποκτά θέση, ταυτότητα και ιστορία στο τραπέζι, ο επισκέπτης ενδιαφέρεται, δοκιμάζει, ρωτά και μπορεί να μετατρέψει αυτή την εμπειρία σε αγορά.

Το «Restaurant + Olive Oil» μπορεί έτσι να εξελιχθεί από μια επιμέρους προωθητική δράση σε ένα σταθερό εργαλείο σύνδεσης της γαστρονομίας, του τουρισμού και της τοπικής παραγωγής του Λασιθίου, επισημαίνει το Επιμελητήριο Λασιθίου.