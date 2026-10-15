Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΝ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Χάρη Αλεξάκη, έναν άνθρωπο που βρίσκεται κοντά στον Όμιλό μας για περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρετώντας τον ως αθλητής και με εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου του ΠΑΟΔΑΝ, καθώς και στην οικογένειά του η οποία συνεχίζει να έχει παρουσία στα αγωνιστικά μας τμήματα, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Ευχόμαστε στον ίδιο και στους οικείους του δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.