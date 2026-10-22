Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας ΕΔΕΑΚ (Εθελοντές Διασώστες Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης), έπειτα από κλήση του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά ηλικιωμένου άνδρα στο νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 11:52, ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΔΕΑΚ για ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε πεζοδρόμιο στη Σητεία και έχρηζε βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο διασώστες της ομάδας με το διασωστικό όχημά τους, καθώς και περιπολικό της Αστυνομίας. Οι διασώστες παρείχαν στον ηλικιωμένο τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο μαζί με το περιπολικό της αστυνομίας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αναδεικνύει τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς και της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, όπου η άμεση ανταπόκριση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Η ΕΔΕΑΚ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο έργο της προσφοράς, της διάσωσης και της υποστήριξης των πολιτών, ανταποκρινόμενη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, σε περιστατικά που απαιτούν άμεση συνδρομή.