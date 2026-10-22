Σε σχέση με την Κρήτη, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το μέσο νοικοκυριό δαπανά 1.721 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 94,6% του πανελλαδικού μέσου όρου. Έτσι, η Κρήτη βρίσκεται στην 5η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών με τις υψηλότερες μέσες μηνιαίες δαπάνες.

Το ποσό των 1.721 ευρώ φαίνεται υψηλό αν το συγκρίνουμε με έναν μόνο μέσο μισθό. Όμως τα ευρώ αυτά αφορούν τη μέση μηνιαία δαπάνη ενός ολόκληρου νοικοκυριού, όχι ενός εργαζομένου. Ένα νοικοκυριό μπορεί να έχει δύο μισθούς, σύνταξη, άλλα εισοδήματα ή αποταμιεύσεις. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο μέσος Κρητικός κερδίζει 1.721 ευρώ. Σημαίνει ότι ένα μέσο νοικοκυριό χρειάζεται περίπου τόσα για να καλύψει τις μηνιαίες δαπάνες του.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόσο πιεστικό έχει γίνει το κόστος ζωής. Για ένα σπίτι με έναν μόνο χαμηλό ή μέσο μισθό, η μηνιαία δαπάνη των 1.721 ευρώ είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί χωρίς περιορισμούς ή πρόσθετο εισόδημα. Αυτό εξηγεί γιατί τα νοικοκυριά καταφεύγουν όλο και περισσότερο στην εξεύρεση δεύτερου εισοδήματος, στην υποστήριξη από συντάξεις ηλικιωμένων μελών ή στη σταδιακή εξάντληση των αποταμιεύσεων.

ΛΕΩΝ. Κ.