Μία σχετική κίνηση καταγράφεται και την τρέχουσα περίοδο στην αγορά της Σητειας, καθώς ακόμα υπάρχει επισκεψιμότητα, στο πλαίσιο της τουριστικής σεζόν, η οποία βέβαια σιγά -σιγά εισέρχεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Ο προβληματισμός του εμπορικού κόσμου της Σητείας είναι διάχυτος για τη συνέχεια, εν όψει της χειμωνιάτικης περιόδου. Στη διάρκεια της θερινής αυξήθηκε μεν η κίνηση καταγράφοντας όμως πτώση σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σητείας κ. Κων. Παπαδάκης κάνοντας μάλιστα λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα που ακολουθεί για τη Σητεία.

Ο εμπορικός κόσμος της περιοχής δεν κρύβει την έντονη ανησυχία για τα ισχύοντα στον κλάδο και δη αυτόν των μικρών επιχειρήσεων, όπως είναι και της Σητείας στην συντριπτική πλειοψηφία τους, που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία παραμένουν άλυτα, χωρίς να λαμβάνουν όπως σημειώνεται στήριξη από την πολιτεία.

Σε τοπικό επίπεδο ένας άλλος πολύ σοβαρός παράγοντας, όπως επισημαίνεται, που συνδέεται με την επιβίωση των εμπορικών και όχι μόνο επιχειρήσεων, είναι η πορεία του αγροτικού τομέα με επίκεντρο την ελαιοπαραγωγή, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι αποκαρδιωτική. Σε συνδυασμό με το έλλειμμα ανάπτυξης που επίσης καταγράφεται, τα προβλήματα στον χώρο της δημόσιας υγείας, την ενεργειακή επίθεση, που δέχεται ο τόπος και την μη αξιοποίηση σημαντικών υποδομών, όπως το αεροδρόμιο και το λιμάνι, η ανησυχία για τον τόπο εντείνεται.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Παπαδάκης εστιάζοντας στην εμπορική κίνηση την τωρινή περίοδο, τόνισε ότι «κρατάει ακόμα λίγο, δεδομένου ότι υπάρχει μία επισκεψιμότητα αλλοδαπών στην περιοχή με μία κινητικότητα κάποια Σαββατοκύριακα κι από επισκέπτες από την υπόλοιπη Κρήτη. Γενικά όμως η φετινή τουριστική σεζόν, ήταν υποτονική, όπως φάνηκε, με καθυστερημένη έναρξη, κάτι που αποτυπώθηκε και στην κίνηση των καταστημάτων. Η όποια επισκεψιμότητα υπήρξε ακολούθως σαφώς επηρέασε θετικά και τα εμπορικά καταστήματα όπως συμβαίνει πάντα. Ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται πτώση.

Το θέμα της ακρίβειας συνετέλεσε στην κατεύθυνση αυτή κι επηρέασε τόσο την τουριστική, όσο και κάθε κίνηση. Το μεταφορικό κόστος -αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια -έχει ανέβει στα ύψη κάτι που δυσκολεύει μία οικογένεια. Η περιοχή μας διαθέτει αεροδρόμιο και λιμάνι και χρειαζόμαστε περισσότερες συνδέσεις για να μπορέσουν πραγματικά αυτές οι υποδομές να βοηθήσουν τον τόπο. Δηλαδή εκεί που πριν από λίγα χρόνια είχαμε στο αεροδρόμιο της Σητείας 8 πτήσεις τσάρτερ την εβδομάδα, ξαφνικά έχουμε δύο και να δούμε αν θα παραμείνουν του χρόνου. Αυτό δεν είναι εξέλιξη αναπτυξιακή».

Προχωρώντας και σε έναν απολογισμό της εκπτωτικής περιόδου, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι «όπως και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα δεν είχε ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Δεν πήγαν ιδιαίτερα καλά. Ο λόγος και πάλι είναι οικονομικός. Ο κόσμος είναι πολύ πιεσμένος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια που αφορούν πολλούς τομείς, καύσιμα, ρεύμα κλπ, έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα διατροφής, έχουμε επίσης ένα τραπεζικό σύστημα που είναι ασφυκτικό, έχουμε τόσα βάρη να διαχειριστούμε και ασφαλώς όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζει πάρα πολύ τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Από την άλλη ο εμπορικός -και όχι μόνον- κόσμος περίμενε έναν χρόνο εξαγγελίες από την κυβέρνηση στην κατεύθυνση στήριξης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό. Τα προβλήματα είναι πολλά και αφορούν μεταξύ άλλων την τεκμαρτή φορολόγηση όπου ζητούσαμε κατάργηση του νόμου. Έπρεπε να γίνει μείωση στο ΦΠΑ. Πριν τα μνημόνια ήταν ο μεγάλος στο 19% κι αυτή την στιγμή στο 24%… Όμως φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες κάθε φορά ακούμε προεκλογικά -και στις επόμενες εκλογές θα το ακούσουμε – ότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μετά τις εκλογές όμως αυτό το ξεχνούν κι εστιάζουν στους μεγάλους ομίλους. Εξάλλου η τωρινή κυβέρνηση εξ αρχής έλεγε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τόσες μικρές επιχειρήσεις! Δυστυχώς τα εμπόδια είναι συνεχή για τις μικρές επιχειρήσεις, είτε μέσω διασυνδέσεων, είτε μέσω παρόχων, είτε μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω χρεώσεων στα pos, στις προμήθειες… Και φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούν να αντέξουν πολλές επιχειρήσεις, σε άλλες οι ιδιοκτήτες να κάνουν κι άλλες δουλειές για να συντηρηθούν ή άλλες να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν μέχρι να βγουν στην σύνταξη οι καταστηματάρχες. Συνεχίζεται το κλείσιμο επιχειρήσεων, αυτό συμβαίνει. Μάλιστα αναμένεται σταδιακά ένα κύμα συνταξιοδότησης κι όταν έρθει εκείνη η ώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην περιοχή, τον αισθητά μειωμένο αριθμό παιδιών στις σχολικές μονάδες, την μειωμένη παρουσία νέων ηλικιακά ανθρώπων στην Σητεία ενώ αντίθετα αυξάνεται ο αριθμός των μεγαλύτερης ηλικίας πολιτών, η εικόνα της πόλης θα είναι πολύ διαφορετική. Και δεν αναπτύσσεται έτσι μια περιοχή. Χωρίς νέους ανθρώπους, χωρίς δομές υγείας με το νοσοκομείο μας για πάνω από δύο χρόνια χωρίς Παθολογική Κλινική, χωρίς επενδύσεις αναπτυξιακές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και μακάρι να μην φτάσουμε σε ένα σημείο όπου αυτός τόπος, ο Δήμος Σητείας, αυτή η όμορφη περιοχή θα παράγει μόνο ρεύμα για την υπόλοιπη Κρήτη ή κι εκτός Κρήτης…», υπογράμμισε.

Απούλητα ελαιόλαδα

Σε τοπικό επίπεδο, ένας καίριας σημασίας παράγοντας επίσης που επηρεάζει την ίδια την ύπαρξη της περιοχής, είναι ο πρωτογενής τομέας και η ελαιοπαραγωγή. «Έχουμε απούλητα ελαιόλαδα. Είμαστε περίπου στα μέσα του Οκτώβρη και ενώ υπό άλλες συνθήκες θα περιμέναμε την προκαταβολή της επιδότησης, ακόμα δεν έχουμε φτιάξει τα χαρτιά της ενεργοποίησης! Πρόκειται για χρήματα των οποίων η απουσία είναι και θα είναι ιδιαίτερα αισθητή από την τοπική οικονομία και τα εμπορικά καταστήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία βοήθεια από το κράτος και τις υπηρεσίες του. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα βγάζουν υπερπλεονάσματα ώστε να έρχονται προεκλογικά να δίνουν ψίχουλα και να παραμυθιάζουν τον κόσμο…

Ο εμπορικός κόσμος είναι ιδιαίτερα ανήσυχος και για τον Χειμώνα που έρχεται ο οποίος θα είναι δύσκολος για την Σητεία στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν. «Οι πολίτες ζορίζονται. Και προτεραιότητα δεν είναι τα ψώνια για μια οικογένεια αλλά η επιβίωση, η κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Επομένως η ανησυχία για το παρόν και το μέλλον του τόπου είναι μεγάλη. Και μπορεί να μας λένε ότι οι αριθμοί ευημερούν γενικότερα για την χώρα, όμως το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους. Ποιο το νόημα να ευημερούν οι αριθμοί και οι πολίτες να δεινοπαθούν;», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ