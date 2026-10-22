Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, (10:00-14:00) το Οροπέδιο Λασιθίου φιλοξενεί για πρώτη φορά την 6η Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Φιλοξενείν», μια σημαντική διοργάνωση πανελλήνιου ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της τουριστικής επιχειρηματικότητας και του ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) και το Κρητών Επιχειρείν, αναδεικνύοντας την αυθεντική κρητική φιλοξενία ως συγκριτικό πλεονέκτημα και μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.

Η φιλοξενία μιας διοργάνωσης με πανελλήνια εμβέλεια αποτελεί σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας για το Οροπέδιο Λασιθίου, προβάλλοντας τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η κρητική ενδοχώρα.

Μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, η διοργάνωση αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, αναδεικνύοντας την ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας και ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου.