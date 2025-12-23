Πεζοπορία με φυσιολατρικό και πολιτιστικό χαρακτήρα στην περιοχή της Νεάπολης, θα είναι η τελευταία του χρόνου για τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, την Κυριακή 28/12/2025. Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία της κωμόπολης και μέσα από τα γραφικά σοκάκια της θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο ως το ερειπωμένο φραγκισκανικό μοναστήρι Φραρό. Συνεχίζουμε μέσα από συνδυασμό μονοπατιών κι αγροτικών δρόμων, για να ανακαλύψουμε το καταπράσινο Πασχαλίγο, ένα τοπίο που εντυπωσιάζει κάθε εποχή. Θα περάσουμε από τις ιστορικές Μονές Κουφής Πέτρας και Κρεμαστών και θα καταλήξουμε στον εγκαταλελειμμένο οικισμό του Πλατανιά, με τους παλιούς νερόμυλους και την πλούσια βλάστηση. Η πεζοπορία ολοκληρώνεται με επιστροφή στην αφετηρία, σε μια κυκλική διαδρομή περίπου 9 χιλιομέτρων, ιδανική για όσους αγαπούν τη φύση, την ιστορία και την εξερεύνηση.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο (Κ. Καραμανλή 23, S/M ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), την Κυριακή το πρωί στις 8:30. Μετάβαση με ΙΧ: παρακαλείσθε να δώσετε στον οδηγό το ποσό των 5€.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ: περίπου 4 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: περίπου 9 – 10 χιλιόμετρα

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γιάννης Πάγκαλος ( 28410 28173), ώρες καταστημάτων!

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html