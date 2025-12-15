Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου ενημερώνει όλους τους μετέχοντες στη διακίνηση ζωοτροφών ότι:

Σε όλες τις διακινήσεις ζωοτροφών θα εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε μετακίνηση αυτών. Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

α) απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση/εκφόρτωση και τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεων (τόπος, ημερομηνία και ώρα απολύμανσης, τιμολόγια αγοράς απολυμαντικών κτλ), καθώς και παραστατικών αγοράς απολυμαντικού διαθέσιμα τόσο στο μεταφορικό μέσο, όσο και στην επιχείρηση η οποία αποστέλλει την ζωοτροφή,

β) χρήση ιματισμού (φόρμας) και ποδοναρίων μιας χρήσης από τους μεταφορείς/οδηγούς καθώς και επιτόπια απόρριψη και καταστροφή των υλικών αυτών με το πέρας των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης,

γ) φορητό εξοπλισμό απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς,

δ) τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από απολυμαντικούς σταθμούς των Περιφερειών την ίδια μέρα (στις περιοχές όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί και είναι σε λειτουργία) εντός του μεταφορικού μέσου και, ακολούθως, στην επιχείρηση η οποία αποστέλλει την ζωοτροφή.

ε) ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα/απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πωλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις τους.

Η εφαρμογή αφορά βιοκτόνα-απολυμαντικά τύπου 3 για κτηνιατρική χρήση.

Επισημαίνουμε ότι η διακίνηση ζωοτροφών που προέρχονται από μολυσμένες με τον ιό της Ευλογιάς εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων, καθότι η διακίνησή τους απαγορεύεται αυστηρά.