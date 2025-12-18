Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την «Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».

Κεντρικό μήνυμα της δράσης «Μίλα, Σπάσε τη σιωπή, Ζήτα Βοήθεια».

Με το πέρας των δράσεων θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο για την υλοποίησή τους.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:

– Τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη για την υποστήριξη και τη συμβολή του στην επιτυχή διοργάνωση των εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης.

– Την Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας Περιφέρειας Κρήτης κ. Μηλάκη Γεωργία και την Ειδική Σύμβουλό της κα Βοζικάκη Μαρία, για την συνεργασία και την ένταξη των εκδηλώσεων στις 16ήμερες δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών.

– Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Στήριξης ΑΜΕΑ κ. Αντώνη Μαυρή καθώς και την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας κ. Νικολέτα Τσάκωνα για την στήριξη και την συμβολή τους.

– Τον Πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, κ. Γεώργιο Αστρουλάκη, για την συνεργασία και την συμβολή του στην επικοινωνία των δράσεων.

– Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και τα στελέχη του κ.κ. Ελένη Κονιδάκη και Θάλεια Αλιμπράντη, που παρευρέθηκαν και ενημέρωσαν το κοινό για το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου, το έργο του αλλά και για θέματα γύρω από την ενδοοικογενειακή βία.

– Την κ. Ρίτα Μαρνέλλου, Κοινωνική Λειτουργό, Mcs Σχολική Ψυχολογία, Συστημική/Οικογενειακή Θεραπεύτρια για τις ομιλίες που πραγματοποίησε στα ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Επίσης ευχαριστούμε:

– Τον Γιώργο Βιδάκη και την Μαρία Κοκολάκη για τη δημιουργία του ηχητικού σποτ – μηνυμάτων που ακούστηκαν μαζί με τραγούδια κατά τη διάρκεια των δράσεων στην πλατεία Αγίου Νικολάου καθώς και για την φιλοξενία τους στον «Citizen web radio».

– Τα μέλη του ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου που κατασκεύασαν με κορδέλες το σύμβολο της Παγκόσμια Ημέρας και διανεμήθηκαν μαζί με το ενημερωτικό υλικό την ημέρα της δράσης καθώς και για την παρασκευή γλυκισμάτων με το ίδιο σήμα που προσφέρθηκαν στους συμπολίτες στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου.

– Το «Super Market ΑΡΙΑΔΝΗ» Μεθυμάκη – Μηναδάκη για την διάθεση των νερών.

– Τα ΜΜΕ: Εφημερίδα «Ανατολή» , «Fonien», «ΛΑΤΩ fm» «CNA» και «104.4 fm» για την κάλυψη και προβολή των δράσεων.

Από το Δήμο Αγίου Νικολάου