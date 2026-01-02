Ερώτηση για την ανάπλαση της οδού Νικολάου Πλαστήρα κατέθεσε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής η Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Μαρία Χανιωτάκη.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι υπήρχε μελέτη, η οποία ήταν μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένος και γι’ αυτό δεν προχώρησε η υλοποίηση. Εξήγησε ότι δεν ήταν μόνο η προγραμματική σύμβαση, αλλά ετέθη ένας προβληματισμός εάν πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένος, να ενταχθεί -στο τότε ΠΕΑΛ και σήμερα στο masterplan- αλλά και τι πρέπει να γίνει. «Προτιθέμεθα να γίνει μια ανάπλαση εκεί και στο κομμάτι της χερσαίας ζώνης λιμένος αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι της που είναι εκτός», είπε και διευκρίνισε ότι αυτή η μελέτη είναι μια ιδέα και μπορεί να χρειαστεί τροποποίηση ενώ σημείωσε ότι ακόμη και ακριβώς έτσι να είναι, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα να ενταχθεί αυτή η μελέτη σε μια γενικότερη μελέτη ανάπλασης όλης της χερσαίας ζώνης λιμένος, προκειμένου να γίνουν και οι προγραμματικές συμβάσεις με το λιμενικό ταμείο αλλά και να ενταχθεί σε ένα σχήμα χρηματοδότησης.

Σχετικά με άλλο τρόπο χρηματοδότησης ειδικά των σημείων που είναι εκτός χερσαίας ζώνης, ανέφερε ότι έχουν δυο περιπτώσεις-προβλέψεις μελετών που ταιριάζουν με αυτό το κομμάτι. Η μια είναι η διαμόρφωση οδών εντός ορίων οικισμών και εντός σχεδίων πόλης, ενώ το άλλο είναι η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εντός ορίων οικισμών και σχεδίων πόλης. Με τις παραπάνω εργολαβίες μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση. Επιθυμία της Δημοτικής Αρχής είναι να αναπλαστεί η συγκεκριμένη οδός ενώ με τις μελέτες που ανέφερε θα μπορέσουν όπως είπε να επέμβουν σε πολλούς δρόμους του Αγίου Νικολάου και των οικισμών. Υπογράμμισε πως ό,τι είναι στη χερσαία ζώνη λιμένος θέλει ειδική μεταχείριση, αλλά ότι θα βρεθεί ο τρόπος να γίνει και εκεί η ανάπλαση που χρειάζεται. Δεν αποκλείει να γίνει εφαρμογή της μελέτης. Εάν αυτή μπορεί να γίνει, στη χερσαία ζώνη λιμένος, υπάρχει ένας γενικός κανόνας ότι επειδή είναι ένα «δημόσιο κτήμα», πρέπει να υπάρχει μια ομοιομορφία, ενώ ίσως χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις για να υπάρχει ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό πρότυπο.

Για το χρονοδιάγραμμα ανέφερε ότι πρέπει να προηγηθεί το masterplan και οι πρώτες παρεμβάσεις θα γίνουν στον παραλιακό.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ