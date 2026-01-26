Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.), του Υπουργείου Τουρισμού, εκφράζει την υπερηφάνειά της για τη βράβευση δύο πρωτοετών φοιτητριών της, της Εβελίνας Βαμιεδάκη και της Δήμητρας Μπαιρακτάρη, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της απονομής “Βραβείων Αριστείας” σε πρωτεύσαντες/σασες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2025.

Η τιμητική τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφία Ζαχαράκη καθώς και της Προέδρου του Δ.Σ. το Ι.Κ.Υ., Ομότιμης Καθηγήτριας Ε.Κ.Π.Α., κας Βάσως Κιντή.

Η εν λόγω βράβευση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της αριστείας και των υψηλών επιδόσεων των φοιτητριών αλλά και ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη Σχολή, η οποία συγκαταλέγεται στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που υποδέχονται φοιτητές/τριες με ιδιαίτερες επιδόσεις.

Η Διοίκηση και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης συγχαίρουν θερμά τις φοιτήτριες για την τιμητική διάκριση και εύχονται κάθε επιτυχία στη συνέχιση των σπουδών και της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.