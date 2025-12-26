Είναι ένα από τα περιοδικά που πάντα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να κυκλοφορήσουν… Η «Αμάλθεια», περιοδική έκδοση της Ιστορικής – Λαογραφικής Εταιρείας νομού Λασιθίου (Β’ Περίοδος, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2025, έτος 56ο, τετραπλό τεύχος: 220-223).

Το περιοδικό «Αμάλθεια» αποτελεί ένα πολύτιμο θησαυρό για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του νομού Λασιθίου και της Κρήτης γενικότερα. Το περιοδικό έχει καταφέρει να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει μια πλούσια συλλογή από άρθρα, μελέτες και έρευνες που αφορούν σε διάφορες πτυχές της κρητικής ζωής και ιστορίας. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ιστορία και τον πολιτισμό του νομού Λασιθίου.

Τύχη καλή, τωρινός πρόεδρος της Ιστορικής – Λαογραφικής εταιρίας είναι ο πολυγραφότατος συγγραφέας Γιάννης Σταμέλος, ο οποίος συνεχίζει με πάθος την έκδοση του περιοδικού, μία προσπάθεια καθόλου εύκολη. Ενδεικτικά αναφέρω κάποια από τα περιεχόμενα του τελευταίου τεύχους:

▪ Στοιχεία από τον Ουρανό στην Λαογραφία μας, του Ιωάννη Σταμέλου

▪ Τιμητικό αφιέρωμα στο πρόσφατο ποιητικό έργο του Πρωτοπρεσβύτερου Ευάγγελου Παχυγιαννάκη

▪ «Ερωτόκριτος» Βιτσέντζου Κορνάρου: Ένα απονενοημένο και αγνοημένο μήνυμα, του Μιλτιάδη Παπαδάκη, φιλολόγου

▪ Οι αντισκάροι στην Κρήτη την περίοδο της Βενετοκρατίας, του Γιώργου Ευαγγελινάκη

▪ Ένα ταξίδι στο χρόνο, μακριά από τα μινωικά ανάκτορα, της αρχαιολόγου Χρύσας Σοφιανού

▪ «Η μονή μου του ταξιάρχη στο κρεμαστό, στο ρένιο της Κρήτης» – Ιστορικές μαρτυρίες 16ου-18ουαιώνα για την Ι. Μ. Μιχαήλ Αρχαγγέλου στα Κρεμαστά Μεραμπέλλου, της Ιστορικού Τέχνης Ντενίζ-Χλόης Αλεβίζου

▪ Μιχαήλ Ι. Πολυχρονάκης. Ένας πρωτοπόρος τυπογράφος και εκδότης

▪ Ο αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης σε μια συνομιλία με τον Γιάννη Σταμέλο.

Το περιοδικό είναι συνδρομητικό –20 € ετήσια συνδρομή– και όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 28410 24789 και 6977 192004 ή στο e-mail: [email protected].

ΛΕΩΝ.Κ.