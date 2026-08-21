Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προ των πυλών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου ανησυχεί και, με επιστολή του στους αρμόδιους, αναφέρεται σε δύο εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την ασφάλεια των μαθητών:

Με την παρούσα δημόσια επιστολή, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία, την αγανάκτηση και τη δυσαρέσκεια της σχολικής μας κοινότητας για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου.

Στις 23 Απριλίου, το σχολείο μας εξασφάλισε τη σημαντική δωρεά κλιματιστικών μονάδων από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των παιδιών μας. Από την πρώτη κιόλας ημέρα ξεκινήσαμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την τοποθέτησή τους.

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει σε λίγες μέρες. Είναι εξοργιστικό και απαράδεκτο τα παιδιά μας να μπούνε πάλι στις αίθουσες μέσα στη ζέστη, την ώρα που τα κλιματιστικά παραμένουν σφραγισμένα στα κουτιά τους! Ωραίες οι γιορτές, οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια, όμως οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν καθημερινά ουσιαστικά προβλήματα. Είναι αδιανόητο, όταν κάποιος προσπαθεί να βοηθήσει ενεργά το σχολείο, να πέφτει πάνω σε τοίχο αδράνειας και γραφειοκρατίας.

Παράλληλα, εξαιρετικά κρίσιμο παραμένει το γεγονός ότι η έξοδος κινδύνου του σχολείου δεν λειτουργεί. Το ζήτημα αυτό αφορά άμεσα την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε θέματα ασφάλειας δεν χωρούν αναβολές, δικαιολογίες ή εκπτώσεις.

Ζητούμε την άμεση και προσωπική σας παρέμβαση ώστε:

Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σήμερα η τοποθέτηση των κλιματιστικών της δωρεάς της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία της εξόδου κινδύνου.

Να δοθεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η υπομονή της σχολικής κοινότητας έχει εξαντληθεί. Απαιτούμε πράξεις και άμεση επίλυση των προβλημάτων.