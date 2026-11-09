Οι εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) διεξήχθησαν ηλεκτρονικά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Για ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ

Για το νομό Λασιθίου, στις εκλογές για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών από τους 967 εγγεγραμμένους στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Λασιθίου, ψήφισαν συνολικά 705 εκπαιδευτικοί.

Έλαβαν:

Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. – Ελεύθερα Ψηφοδέλτια (ΕΚΕ): 437 (61,99%)

Δημοκρατική Συνεργασία – Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών (ΔΗΣΥ-ΑΚΕ): 246 (34,89%)

ΑΣΕ/ΠΑΜΕ: 22 (3,12%)

Για το ΠΥΣΠΕ Λασιθίου εκλέγονται από την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών: τακτικός αιρετός εκπρόσωπος ο Ανδρέας Μουτάκης και αναπληρωματική η Κατερίνα Φιλιππάκη και από τη Δημοκρατική Συνεργασία – Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών τακτικός αιρετός εκπρόσωπος ο Αλέξανδρος – Αριστοτέλης Κουπατσιάρης και αναπληρωματικός ο Δημήτρης Ζαμπετάκης.

Για το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) Κρήτης, από το νομό Λασιθίου ψήφισαν 601 εκπαιδευτικοί.

Έλαβαν:

Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών (ΕΚΕ): 415 (69,05%)

Ελεύθεροι Εκπαιδευτικοί (ΕΛΕ): 131 (21,80%)

ΑΣΕ/ΠΑΜΕ: 55 (9,15%)

Για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) από το νομό Λασιθίου ψήφισαν 533 εκπαιδευτικοί.

Έλαβαν:

Δημοκρατική Συνεργασία – Ανεξάρτητες Κινήσεις Εκπαιδευτικών (ΔΗΣΥ-ΑΚΕ): 259 (48,59%)

Αυτόνομο Δίκτυο: 165 (30,96%)

ΑΣΕ/ΠΑΜΕ: 66 (12,38%)

ΔΑΚΕ: 36 (6,75%)

Ανεξάρτητοι/ΔΑΚΕ Θεσσαλονίκης: 7 (1,31%)

Για ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ

Στις εκλογές για την ανάδειξη των δύο αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λασιθίου, ψήφισαν οι 491 από τους 696 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς.

Έλαβαν:

ΔΑΚΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: 374 ψήφους (76,17%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ): 117 ψήφους (23,83%)

Από τη ΔΑΚΕ Λασιθίου εκλέγονται στο ΠΥΣΔΕ Λασιθίου ως τακτικά μέλη ο Λεβεντέρης Χαράλαμπος με 168 ψήφους και η Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη με 106 ψήφους. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται η Τριανταφύλλου Ευτυχία και η Πατεράκη Χρυσούλα.

Για το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης, από τον νομό Λασιθίου ψήφισαν 476 από τους 696 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς.

Έλαβαν:

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.: 260 ψήφους (54,62%)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 96 ψήφους (20,17%)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΚ) – Για μια δημιουργική συλλογικότητα: 58 ψήφους (12,18%)

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΣΥΝΕΚ: 52 ψήφους (10,92%)

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΕΑΣ – ΣΧΕ2): 10 ψήφους (2,10%)

Για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), από τον νομό Λασιθίου ψήφισαν οι 437 από τους 696 εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς.

Έλαβαν:

-ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. (Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων): 198 ψήφους (45,31%)

-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΣΕ): 114 ψήφους (26,09%)

-ΣΥΝΕΚ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 54 ψήφους (12,36%)

-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΠΕΚ): 38 ψήφους (8,70%)

-ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – Ενιαίο, ανεξάρτητο, ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο: 14 ψήφους (3,20%)

-ΑΣΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΗΣΥΧΟ: 11 ψήφους (2,52%)

-Ανεξάρτητη υποψήφια Σακοράφα Μαρία του Νικολάου: 3 ψήφους (0,69%)

-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ: 3 ψήφους (0,69%)

-ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ WOKE ΑΤΖΕΝΤΑ: 2 ψήφους (0,46%)

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ