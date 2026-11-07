Ξεκινάει το σαββατοκύριακο και η διοργάνωση του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας για την ΕΠΣ Λασιθίου, με τέσσερα παιχνίδια να διεξάγονται. Η αυλαία να ανοίγει το Σάββατο στις 15.00 με το Ποσειδώνας-ΟΦΙ Β, δύο ομάδες που πρωταγωνίστησαν πέρυσι και με ενδιαφέρον αναμένεται και φέτος η παρουσίας τους.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την Κυριακή στις 11.00 με τον ΠΑΟ Κρούστα ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου να στοχεύει και φέτος στην κορυφή ξεκινώντας τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας υποδεχόμενος την πάντα νεανική Θύελλα Ιεράπετρας και την ίδια ώρα ο Απόλλων που αποτελείται από μικρούς ηλικιακά παίκτες θα φιλοξενήσει τον έμπειρο Οροπεδιακό.

Τέλος, στις 15.00 θα γίνει το παιχνίδι Πύργος-ΑΟ Σκοπής, δύο παραδοσιακά δυνατές ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τη σεζόν, κοιτάζοντας ψηλά.

Από την 2η αγωνιστική θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της η Νίκη Σητείας Β.

Συνοπτικά το πρόγραμμα

Β’ ΕΠΣΛ

1η αγωνιστική

Σάββατο, 15.00

Στάδιο Σητείας, Ποσειδώνας-ΟΦΙ Β

Κυριακή, 11.00

Γήπεδο Κρούστα, ΠΑΟ Κρούστα-Θύελλα Ιεράπετρας

Γήπεδο «Μισεδάκειο», Απόλλων-Οροπεδιακός

Κυριακή, 15.00

Γήπεδο Καλού Χωριού, Πύργος-ΑΟ Σκοπής

ΑΕ Λακωνίων-Νίκη Σητείας Β (δεν θα διεξαχθεί)

Απέσυρε τη συμμετοχή η ΑΕ Λακωνίων

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, η ΑΕ Λακωνίων με έγγραφο της προς την ΕΠΣ Λασιθίου, έκανε γνωστή την αδυναμία συμμετοχής της, αναφέροντας αναλυτικά: «Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας Αθλητική Ένωση Λακωνίων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2026/2027 για λόγους αγωνιστικούς και οικονομικούς και προβλήματα με την χρήση του γηπέδου. Παρακαλούμε να ενημερώσετε για την αναβολή των αγώνων τα σωματεία».