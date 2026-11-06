Παρουσία της Αντιδημάρχου Παιδείας, κας Μαριάνας Ξενικάκη, πραγματοποιήθηκε η παράδοση του νέου εξοπλισμού στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα».

Η προμήθεια και παράδοση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της σταθερής δέσμευσης του Δήμου για τη στήριξη των δομών κοινωνικής φροντίδας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία.

Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργικής απασχόλησης, της κοινωνικοποίησης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια, ώστε το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα» να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και τις απαραίτητες υποδομές για την καθημερινή του λειτουργία.