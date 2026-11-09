Πριν από 31 χρόνια, ένα 10χρονο παιδί έγραψε στο ημερολόγιό του μια επιθυμία. Να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θα προσφέρει χαμόγελο σε όλα τα παιδιά. Το παιδί αυτό ήταν ο Ανδρέας Γιαννόπουλος και η ημερομηνία ήταν 9 Νοεμβρίου 1995.

Σήμερα, 31 χρόνια μετά, η επιθυμία του έχει γίνει πραγματικότητα, αλλά το όνειρό του παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρουσιάζει ένα ξεχωριστό βίντεο, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο, τον αγαπημένο ηθοποιό του μικρού Ανδρέα, με τον οποίο είχε μάλιστα γνωριστεί προσωπικά.

Στο βίντεο, ο Σπύρος Παπαδόπουλος διαβάζει ένα συγκινητικό γράμμα που απευθύνεται στον Ανδρέα, ξεκινώντας με τις λέξεις «Μικρέ μας Ανδρέα…».

Θυμάται την ημέρα που ο 10χρονος τον επισκέφθηκε στο καμαρίνι του και του μίλησε για το όνειρό του. Ένα όνειρο που γεννήθηκε από την ανάγκη ενός παιδιού να βοηθήσει άλλα παιδιά.

Μέσα από αυτό το γράμμα, ο Σπύρος Παπαδόπουλος επιστρέφει σε εκείνη τη συνάντηση, για να του αφηγηθεί όλα όσα έγιναν πραγματικότητα χάρη στην επιθυμία του. Για τα παιδιά που βρήκαν προστασία, για τις οικογένειες που δεν έμειναν μόνες, για τους ανθρώπους που ενώθηκαν και συνεχίζουν καθημερινά να προσφέρουν φροντίδα, ασφάλεια και αγάπη.

Κυρίως, όμως, για να του θυμίσει ότι το όνειρό του συνεχίζεται. Γιατί ακόμη υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται βοήθεια. Και όσο υπάρχουν, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα τους.

Δείτε το βίντεο με το γράμμα του Σπύρου Παπαδόπουλου στον Ανδρέα:



Ευχαριστούμε θερμά τον Σπύρο Παπαδόπουλο, την Advengers για την ιδέα, το concept και το σενάριο, την Top Cut Modiano για την παραγωγή και τα Village Cinemas για την παραχώρηση της αίθουσας. Όλοι συνέβαλαν αφιλοκερδώς στη δημιουργία αυτού του ξεχωριστού βίντεο, τιμώντας τη μνήμη του Ανδρέα και το όνειρό του που συνεχίζει να γίνεται πραγματικότητα.

31 χρόνια: Ένα όνειρο που έγινε πράξη για εκατομμύρια παιδιά

Από εκείνη την ημέρα του Νοεμβρίου του 1995 μέχρι σήμερα, το όνειρο του Ανδρέα έγινε η αφετηρία μιας τεράστιας συλλογικής προσπάθειας.

Στα 31 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Στήριξε πανελλαδικά, δωρεάν, 2.445.004 παιδιά και οικογένειες.

Διαχειρίστηκε 5.612.233 κλήσεις στις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται πραγματικές ιστορίες. Παιδιά που προστατεύτηκαν από τη βία και την κακοποίηση. Παιδιά που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάστηκαν φροντίδα. Παιδιά που εξαφανίστηκαν και αναζητήθηκαν. Οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Εδώ και 31 χρόνια, με τη συμμετοχή εργαζομένων, εθελοντών, υποστηρικτών, συνεργαζόμενων φορέων και ολόκληρης της κοινωνίας, η επιθυμία ενός παιδιού μετατρέπεται καθημερινά σε πράξη.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής επετείου: ότι η δύναμη ενός παιδιού μπορεί να αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων άλλων παιδιών.

Η Ελλάδα φωτίζεται μπλε για τον Ανδρέα και όλα τα παιδιά

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, μνημεία, αξιοθέατα και σημαντικά κτίρια φωταγωγούνται συμβολικά στο μπλε χρώμα του Οργανισμού, τιμώντας τη μνήμη του Ανδρέα και τα 31 χρόνια δράσης του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Οι φωταγωγήσεις αποτελούν ένα συμβολικό μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και συνέχειας. Μια υπενθύμιση ότι το όραμα του Ανδρέα δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ζωντανό μέσα από τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία κάθε παιδιού.

Σημεία φωταγώγησης:

Αθήνα: Αγία Παρασκευή. Επιχειρησιακό Κέντρο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» Άγιος Νικόλαος: Τελωνείο Αγίου Νικολάου Αμαλιάδα: Πολυχώρος Πολιτισμού Δήμου Ήλιδας Αρχαία Κόρινθος: Ναός του Απόλλωνα Δελφοί: Δημαρχείο Ηράκλειο: Λότζια Ηρακλείου Θεσσαλονίκη: Λευκός Πύργος – Ομπρέλες Ιεράπετρα: Βιβλιοθήκη «Μαρία Λιουδάκη» (παλιό δημαρχείο) Καβάλα: Δημαρχείο ​Καρπενήσι: Παλιό Δημαρχείο Κέρκυρα ιστορικό Δημαρχείο SAN GIACOMO Λάρισα: Δημοτικό Ωδείο Λάρισας – Σιντριβάνι Πλατεία Ταχυδρομείου – Σιντριβάνι Τρίγωνης Πλατείας – Σιντριβάνι στο πάρκο του Αλκαζάρ Πάτρα: Δημοτικό Θεάτρο Απόλλων Ρέθυμνο: Δημαρχιακό Μέγαρο ​Χαλκίδα: Δημαρχείο-Μέγαρο Κότσικα Χανιά: Φάρος Χανίων

«Ένα παιδί το ξεκίνησε… πολλά παιδιά το συνεχίζουν»

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή επέτειο έχουν τα ίδια τα παιδιά.

Μέλη του YouSmile, της εθελοντικής ομάδας παιδιών και εφήβων του Οργανισμού, θα συμμετάσχουν το απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου σε συμβολικές δράσεις σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια των δράσεων, τα παιδιά θα καταγράψουν σε σύντομα βίντεο τα δικά τους μηνύματα για τον Ανδρέα, για τα δικαιώματα των παιδιών και για τον κόσμο που ονειρεύονται.

Γιατί το σημαντικότερο στην ιστορία του «Χαμόγελου» δεν είναι μόνο όσα ξεκίνησε ο Ανδρέας πριν από 31 χρόνια, αλλά το γεγονός ότι σήμερα άλλα παιδιά παίρνουν τη σκυτάλη, συμμετέχουν ενεργά, εκφράζουν τις απόψεις τους και συνεχίζουν να διεκδικούν έναν καλύτερο κόσμο.

Ένα παιδί το ξεκίνησε. Πολλά παιδιά το συνεχίζουν.

31 χρόνια μετά, η επιθυμία του Ανδρέα παραμένει οδηγός

Στις 9 Νοεμβρίου 1995, ο Ανδρέας έκλεινε την ιστορική σελίδα του ημερολογίου του με μια απλή φράση:

«Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε».

Τριάντα ένα χρόνια μετά, τα λόγια αυτά εξακολουθούν να καθοδηγούν κάθε δράση του Οργανισμού.

Η 9η Νοεμβρίου δεν αποτελεί μόνο μια επέτειο. Είναι μια ημέρα μνήμης, ευγνωμοσύνης, αλλά και δέσμευσης για το μέλλον.

Γιατί, όσο υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, που φοβούνται, που στερούνται όσα δικαιούνται, το όνειρο του Ανδρέα παραμένει μια καθημερινή ευθύνη για όλους μας.

31 χρόνια «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ένα παιδί το ξεκίνησε… πολλά παιδιά το συνεχίζουν.

Από το “Χαμόγελο του Παιδιού”