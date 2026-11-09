Το Δ.Σ. του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων επί τη αγγελία του θανάτου του κ. Γεωργίου Οικονόμου ιδρυτή της Οικονόμου ΑΕ Group of Hotels, επίτιμου Προέδρου και πρωτοπόρου του Κρητικού τουρισμού, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος

Να παραστεί αντιπροσωπεία του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων στην εξόδιο ακολουθία

Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον τύπο

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας,

Γ. Σφακιανάκης Μιχ. Γάσπαρης