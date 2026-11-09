Δεν θα συνεχίσουμε μια αντιπαράθεση γύρω από διαδικαστικές διορθώσεις, τις οποίες ο κ. Θ. Χαριτάκης επιχειρεί να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις.

Η προτεραιότητά μας είναι ξεκάθαρη: να ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών θέσεων των Παιδικών Σταθμών, να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει ο νόμος για τους εργαζομένους και να προχωρήσει η συνολική αναμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, την οποία ξεκινήσαμε ήδη από το 2024.

Οι εργαζόμενοι και ο Δήμος χρειάζονται λύσεις, όχι ατέρμονες αντιπαραθέσεις.

Σε αυτά θα συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας. Τα αποτελέσματα θα δώσουν την ουσιαστική απάντησή μας.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ