Στις εργασίες του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Καλαμάτα, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλης.

Το συνέδριο, το οποίο είχε ως κεντρικό μήνυμα «Ισχυροί Δήμοι – Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες – Ισχυρή Ελλάδα», αποτέλεσε πεδίο διαλόγου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων, στην εξασφάλιση επαρκών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου λειτουργίας τους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κρατική χρηματοδότηση, η στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η πολιτική προστασία, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, καθώς και ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.