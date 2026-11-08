Την Τρίτη 3/11/2026 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε Πολιτιστικό Σύλλογο χωριού του Δήμου Ιεράπετρας στο πλαίσιο του project της φετινής χρονιάς με θέμα «Ενεργοί πολίτες, ζωντανά χωριά του Δήμου Ιεράπετρας: Σύλλογοι, ανάγκες και προοπτικές». Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδευόμενοι και καθηγητές του σχολείου μας επισκεφτήκαμε την έδρα του Πολιτιστικού-Λαογραφικού Συλλόγου Βαϊνιάς, του χωριού που φιλοξενεί εδώ και δύο δεκαετίες το Σ.Δ.Ε. Ιεράπετρας. Μας υποδέχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου κα Αναστασία Νεοφωτίστου, κα Ελισάβετ Γαϊτανάκη, κα Μαρία Προϊστάκη και κα Ειρήνη Βαγιανάκη και πρόθυμα απάντησαν στις ερωτήσεις των μαθητών του σχολείου. Οι ερωτήσεις περιστράφηκαν γύρω από την πορεία του χωριού στον χρόνο, την ιστορία του, τα αρχαιολογικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά σημεία που αξίζει να επισκεφτεί καθένας μας. Επιπλέον, έγιναν ερωτήσεις σχετικά με τις επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων, τις δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, νέων και ηλικιωμένων, τους χώρους άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής αλλά και τη σύνθεση του πληθυσμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για τις δράσεις του Πολιτιστικού-Λαογραφικού Συλλόγου του χωριού, ο οποίος δεν περιορίζεται στο ετήσιο καλοκαιρινό πανηγύρι αλλά έχει δραστηριότητα όλο τον χρόνο με πολυάριθμες δράσεις στοχεύοντας στον εξωραϊσμό του χωριού, στη διατήρηση των παραδόσεων και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε ευχάριστο κλίμα. Για το τέλος, αξίζει να αναφερθεί η απάντηση της προέδρου του Συλλόγου κας Αναστασίας Νεοφωτίστου σε ερώτηση σχετικά με το όραμα των μελών του συλλόγου. Μας απάντησε «θέλουμε να επιστρέψουν όσο περισσότεροι Βαϊνιώτες πίσω στο χωριό. Είναι κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται με αργούς ρυθμούς και μας δίνει τεράστια χαρά». Ενεργοί πολίτες – Ζωντανά χωριά! Ευχαριστούμε τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού-Λαογραφικού Συλλόγου Βαϊνιάς για την αποδοχή της πρότασής μας να επισκεφτούμε τον χώρο τους και να συνομιλήσουμε μαζί τους.

Εκ της διεύθυνσης του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας