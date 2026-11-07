Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου είναι αυτό το σαββατοκύριακο, με δυνατά παιχνίδια στην 7η στροφή και το πρόγραμμα να ανοίγει το Σάββατο στις 15.00 με τον αγώνα ΑΟΑΝ Β-Αναγέννηση και το κυρίως πρόγραμμα την Κυριακή την ίδια ώρα, με τις συναντήσεις ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος, Παλαικάστρου, Κόρφος-Νίκη Σητείας και ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου, με τον ΑΣΙ να έχει το ρεπό στο 3-0α.α. με τον ΑΟΣΚ.

Συνοπτικά το πρόγραμμα

7η αγωνιστική

Σάββατο, 15.00

Γήπεδο Αμμούδας, ΑΟΑΝ Β-Αναγέννηση

Κυριακή, 15.00

Γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος Παλαικάστρου

Γήπεδο Ελούντας, Κόρφος-Νίκη Σητείας

Στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», ΟΦΙ-ΑΟ Βραχασίου

ΑΟΣΚ-ΑΣΙ (δεν θα διεξαχθεί)