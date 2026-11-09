Ημερίδα ενημερωτικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, ππραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης έτους 2026 της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των ζώων.

Στην ημερίδα την οποία παρακολούθησαν στελέχη αστυνομικών Υπηρεσιών από όλη την Κρήτη, παρευρέθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Ηρακλείου Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος, καθώς και η κ. Μαρία Χουστουλάκη, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ζωφόρος».

Στον χαιρετισμό του, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Δούκης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Η Κρήτη, με την πλούσια παράδοσή της στη φιλοξενία και τον βαθύ σεβασμό του ανθρώπου προς τη φύση και τα πλάσματα που τη μοιράζονται μαζί του, αποτελεί τον πιο φυσικό τόπο για να συζητήσουμε σήμερα την ευθύνη που όλοι έχουμε απέναντι στα ζώα… Η Ελληνική Αστυνομία καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ευζωία των ζώων και προστατεύοντας τα δικαιώματά τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών … Η προστασία των ζώων είναι, τελικά, καθρέφτης του πολιτισμού μας.»

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

Ο Αστυνόμος Α΄ Εμμανουήλ Βουτυράκης, Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας, αναφέρθηκε στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων (έλεγχοι, καλές πρακτικές κ.λπ.).

Ο Αστυνόμος Β΄ Θεόδωρος Περιβόλας, του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, παρουσίασε τη λειτουργία του Κλιμακίου Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, με ειδική στόχευση στην προστασία των ζώων.

Η κτηνίατρος κα Σοφία Μελιδώνη αναφέρθηκε στην αναγνώριση των ενδείξεων κακοποίησης και εγκατάλειψης των ζώων συντροφιάς τονίζοντας την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και ενημέρωσης των πολιτών.

Η κα Έλενα Φλώρου, Νομική Σύμβουλος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) αναφέρθηκε στην κατάρτιση δικογραφίας και στα σημαντικά σημεία του νόμου επί του πεδίου.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση με ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ενδυνάμωση της γνώσης του προσωπικού σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και στην προώθηση της συνεργασίας με φιλοζωικούς φορείς, κτηνιατρικές υπηρεσίες και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.