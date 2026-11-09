1.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΤΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Β’ Τομέα Αθλητισμού) και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού», με τίτλο πράξης: «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου Παγκρήτιου Σταδίου».

2.Επικύρωση του πρακτικού αποσφράγισης διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για «Προμήθεια αθλητικών ειδών (αθλητικά μπλουζάκια)» του Δήμου Ηρακλείου.

3.Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μαρμάρων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ηρακλείου έτους 2026».

4.Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης -υπόδησης και αμυντικού εξοπλισμού έτους 2026 του ένστολου προσωπικού της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας».

5.Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2026 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου και των δομών/υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου».

6.Εισήγηση αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 44431/07-05-2026 σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών.

7.Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΜΟΡΟΖΙΝΙ».

8. ́Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3η κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου», ο οποίος περιλαμβάνει και την 1η Τροποποίηση Αύξησης Οικονομικού Αντικειμένου έως 15%(ποσού 536.618,27 € με Φ.Π.Α.).

9.Έγκριση 1ου ΑΠΕ αρχικής σύμβασης του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ118».

10.Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ηρακλείου».

11.Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ.456/2026 Διαταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

12.Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό και την καταβολή αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης στους φερόμενους δικαιούχους.

13.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς –Αντιδημαρχία Αθλητισμού.

14.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών και Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.

15.Λήψη απόφασης έγκρισης νομικής υποστήριξης της υπαλλήλου του Δήμου Ηρακλείου κας Σγουρίτσας Πιταροκοίλη.

16.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 800,00 € για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης της κας Πιταροκοίλη Σγουρίτσας.

17.Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την κάλυψη εξόδων νομικής εκπροσώπησης του κ. Γεωργίου Σισαμάκη.

18.Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 350,00 €από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου (οικ. έτους 2026) για την κάλυψη δαπάνης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2025 του προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών.

19.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα.

20.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για τη διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων.

21.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

22.Εισήγηση του Τμήματος Ταμείου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

23.Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

24.Εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης με επιβολή προστίμου.

25.Αποδοχή δωρεάς ενός έργου τέχνης του ζωγράφου κ. Βαϊλάκη Ζαχαρία με τίτλο «Το Σούρουπο» για τη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.