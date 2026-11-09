Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε, το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Μιλώντας προς τους πολυάριθμους προσκυνητές, σημείωσε: “Μαζί με την Ανάσταση του Χριστού, εορτάζουμε τη Σύναξη όλων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, με ππροεξάρχοντες τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, τους οποίους ήλθαμε να τιμήσουμε εδώ στο ιστορικό μοναστήρι των Κρεμαστών, που είναι αφιερωμένο στη χάρη του Πρωτάγγελου Μιχαήλ.



(…) Ποιο είναι το κύριο χαρακηριστικό των Αγίων Αγγέλων, εκτός από το να δοξολογούν, να ανυμνούν, να υπακούουν και να μεταφέρουν το θέλημα του Θεού; Είναι να προστατεύουν και να φυλάσσουν τους ανθρώπους. Όλοι μας έχουμε από έναν Άγιο Άγγελο Φύλακα. Και τί δείχνει αυτό; Την πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, η οποία πρώτιστα εκφράστηκε με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, όπου δηλαδή ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος κατεβαίνοντας στον κόσμο. Αυτά όλα μας διδάσκουν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιό Του, να αγαπούμε και μεις τον αδελφό μας, ως εαυτόν. Μόνο έτσι θα γίνουμε άξιοι και της αγάπης του Θεού. Αν δεν αγαπούμε τον αδελφό μας που βλέπουμε, πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε;

Σε τρία λοιπόν καλούμαστε να μιμηθούμε τους Αγγέλους: στη δοξολογία του Θεού, την κοινή προσευχή και κυρίως τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει τη ζωή μας, την υπακοή στο θέλημα του Θεού και την προς αλλήλους αγάπη”.